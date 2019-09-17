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Yunusemre kış yüzme kursları başlıyor

Yunusemre Belediyespor'un bayanlara ve çocuklara yönelik açacağı kış yüzme kursları başlıyor.

17.09.2019 10:59Yunusemre kış yüzme kursları başlıyor
Yunusemre Belediyespor'un bayanlara ve çocuklara yönelik açacağı kış yüzme kursları başlıyor.

Yunusemre Belediyespor kış yüzme kursları başlıyor. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kurslar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek. Bayanlara yönelik düzenlenen kurs, salı ve perşembe günü 11.00 - 12.00, 20.30 - 22.00 saatleri arasında olmak üzere iki grup halinde yapılacak. 2006 - 2014 öğrencilere yönelik düzenlenen kurs ise hafta sonu saat 13.15 - 14.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayabilecekleri ya da Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Yunusemre, Spor

Kaynak: İHA

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