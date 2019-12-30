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Yunusemre U11 takımı turnuvada 2. Oldu

Yunusemre Belediyespor U11 Takımı, İzmir'de gerçekleştirilen Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda ikinci oldu.

30.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:11 Yunusemre U11 takımı turnuvada 2. Oldu
Belediyespor U11 Takımı, 'de gerçekleştirilen Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda ikinci oldu.

İzmir'in ilçesinde düzenlenen Felsefe Kardeşliği Turnuvası yoğun ilgi gördü. İsmet Orhun Bilge Futbol Tesisleri'nde 68 kulübün yer aldığı organizasyona 949 sporcu katıldı. Üç gün süren turnuvada Yunusemre Belediyespor U9, U10 ve U11 takımları yer alırken; U9 ve U10 takımları çeyrek finalde elendi. U11 Takımı ise finalde Murat Germen Kulübü ile karşılaştı. Finale kadar hiç mağlup olmayan 11 gol atıp, kalesinde 1 gol gören Yunusemre Belediyespor, normal süresi 0-0 biten final maçında penaltılarda rakibine 4 - 1 yenilerek turnuvayı 2. tamamladı. Takım oyuncularını kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan yakalanan başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Altyapıya verdiğimiz önemin semerelerini almaya başlıyoruz. Amacımız başarılı sporcular yetiştirmek. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Altınordu, Selçuk, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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