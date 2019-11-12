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Yunusemre U16 ikide iki yaptı

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, 1975 Maltaspor ile oynadığı maçı kazanarak ligde ikide iki yaptı.

12.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:03Yunusemre U16 ikide iki yaptı
Belediyespor U16 Takımı, 1975 Maltaspor ile oynadığı maçı kazanarak ligde ikide iki yaptı.

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, 8 Stadyumunda 1975 Maltaspor ile karşılaştı. Başarılı bir performans sergileyen Mavi-Beyazlı takım, maçı 8-2 kazandı. Yunusemre Belediyespor U16 takımı bu galibiyet ile ikide iki yaptı. U16 Ligi D grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 3. haftayı maçsız geçirecek. Yunusemre Belediyespor U16 takımı 4. hafta maçını ise 19 Kasım Salı günü Şehzadeler 8 Eylülspor ile yapacak. - MANİSA

Yunusemre, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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