Yunusemre U17 Takımı Manisa'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek

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Yunusemre Belediyespor U17 futbol takımı, play-off'ta karşılaştığı Somaspor U17 takımını 2-0 yenerek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, Somaspor U17 Takımı ile Play-Off'ta karşılaştı. Ertuğrul Dilek Stadyumunda Serkan Öksüz'ün yönettiği maçta Yunusemre Belediyespor, ilk yarıyı penaltıdan Batuhan Gül ve Emrecan Bulut'un golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda gol olmayınca maçı 2-0 kazanan Mavi-Beyazlılar, bu skorla Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan futbolcuları ve teknik ekibi kutlayarak yakalanan başarının devamını diledi. - MANİSA