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Yunusemre U19 takımı galibiyet serisini sürdürdü

Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 Liginin üçüncü maçında Donatımspor'u mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

22.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:51Yunusemre U19 takımı galibiyet serisini sürdürdü
Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 Liginin üçüncü maçında Donatımspor'u mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü U19 Takımı U19 lig maçında Donatımspor ile karşılaştı. Ertuğrul Dilek Tesislerinde oynanan maçta üstün bir oyun sergileyen Yunusemre Belediyespor U19 takımı galip gelirken; takımın gollerini Emre Can Bulut (2), Emre Bozkurt (3), Sezer Kurt, Muhammet Fırat Kalkan ve Alihan Dağlıoğlu attı. Yunusemre Belediyespor bu skorla puanını 9'a yükseltti. - MANİSA

Can Bulut, Yunusemre, Spor

Kaynak: İHA

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