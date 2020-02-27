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Yunusemre vatandaşın sorunlarını yerinde dinledi

Yunusemre Belediyesi komisyon üyeleri, Karaveliler, Muslih ve Örencik mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

27.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:34Yunusemre vatandaşın sorunlarını yerinde dinledi
Belediyesi komisyon üyeleri, , Muslih ve mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yunusemre Belediyesi Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, Gençlik ve Eğitim, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu üyeleri, Karaveliler, Muslih ve Örencik mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Yunusemre Belediyesi'nin 3 mahalledeki yatırımları ile yapılması planlanan projeleri yerinde inceleyen komisyon üyeleri vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Mahallelilerin taleplerini dinleyen komisyon üyeleri, bu taleplerin çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürecek. Yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere sorun ve taleplerini anlatma fırsatı bulduklarını söyledi. - MANİSA

Karaveliler, Yunusemre, Örencik, Güncel

Kaynak: İHA

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