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Yunusemreli 11 judocu milli takım kampına davet edildi

Yunusemre Belediyespor'un başarılı 11 sporcusu Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.

05.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:42Yunusemreli 11 judocu milli takım kampına davet edildi
Belediyespor'un başarılı 11 sporcusu Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Kupası hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 05-27 Şubat tarihleri arasında Antalya Kemer'de gerçekleştireceği Ümitler Avrupa Kupası Hazırlık kampının kadrosu belirlendi. Kamp kadrosunda Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocuları Seyda Nur Çiçek, Sümeyye Kaya, Mustafa Efe Barak, Enes Pınar, Mehmet Alp Seçilmiş, Yıldıray Arguz, Kaan Yaroğlu, İkranur Durak, Sezin Recepçe, Cuma Çiçek, Kardelen Öztürk de yer aldı. Sporcular, Milli Takım kampının akabinde 28 Şubat - 04 Mart 2020 tarihleri arasında Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından Antalya düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Kupası ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı'nda Manisa'yı ve milli takımı temsil edecek. - MANİSA

Yunusemre, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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