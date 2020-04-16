Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yunusemreli badmintoncular antrenmanlarına evden devam ediyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü Badminton takımı sporcuları korona virüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.

16.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:59
Yunusemreli badmintoncular antrenmanlarına evden devam ediyor
Yunusemre Belediye spor Kulübü Badminton takımı sporcuları korona virüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.

Tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) nedeniyle toplu çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcuları antrenmanlarını evde yapıyor. Antrenörlerinin online bağlantısı rehberliğinde spor yapan badminton takımı sporcularına en büyük desteği aileleri veriyor. Kendileri ve sevdikleri için sokağa çıkma yasağına uyduklarını belirten sporcular, vatandaşlara da çağrıda bulunarak onlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunusemre, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti Spor
Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti
Beşiktaş’ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı Spor
Beşiktaş'ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı
Ünlü futbolcunun eşi, çatıda verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu Spor
Ünlü futbolcunun eşi, çatıda verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu
Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti Spor
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Spor
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor Spor
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor
Beşiktaş’tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Spor
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Onana’yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır’a dev talip Spor
Onana'yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır'a dev talip
Haberler ›› Spor ››Yunusemreli badmintoncular antrenmanlarına evden devam ediyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

12:33: Futbolseverler salgın boyunca dijital ortamda buluşuyor - Spor 12:32: Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi - Spor 12:23: Milli tekvandocu Kübra Dağlı: "Dünya şampiyonasının iptal edilmesi üzücü" - Spor 12:22: Avrupa Ampute Futbol Federasyonu ve üye ülke temsilcileri, video konferans yoluyla toplandı - Spor 12:22: Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı - Spor 11:36: Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi - Spor 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber