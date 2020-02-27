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Yunusemreli badmintonculardan büyük başarı

Yunusemre Belediyespor badminton sporcuları, Manisa Okul Sporları Badminton İl Birinciliği Yarışmasında 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz 7 madalya kazandı.

27.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:37Yunusemreli badmintonculardan büyük başarı
Belediyespor badminton sporcuları, Okul Sporları Badminton İl Birinciliği Yarışmasında 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz 7 madalya kazandı. Dereceye giren sporcular, 03-04 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek.

Manisa Okul Sporları 19 Yaşaltı Badminton İl Birinciliği Yarışması, Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Yarışmaya 6 sporcu ile katılan Yunusemre Belediyespor, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmada tek bayanlarda Mercan Bacak 1. olurken; tek erkeklerde Halil Acar 1'inci, Enes Gündüzalp 2'nci, Gökay Göl 3'üncü, çift erkeklerde Halil Acar - Enes Gündüzalp 1'inci, Özgür Aslan - Oğuzhan Öztürk 3'üncülük elde etti. Karışık çiftlerde (mix) Halil Acar ve Mercan Bacak 1'inci olarak başarılarını perçinledi. Dereceye giren sporcular 03-04 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan 19 yaş altı Türkiye Badminton şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Emeklerinin karşılığını aldıklarını dile getiren Badminton Antrenörü İsmet Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın aynı başarıyı Türkiye Şampiyonasında devam ettirip, başarı elde edeceklerine inanıyorum. Şimdiden sporcularıma başarılar diliyorum." dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da şampiyonada madalya elde eden sporcuları ve antrenörü kutlayarak Türkiye şampiyonası finalinde başarılar diledi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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