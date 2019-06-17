17.06.2019 10:53
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Yunusemreli güreşçiler Ankara'dan madalyalarla döndü

Yunusemreli güreşçiler Ankara

Yunusemre Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, Ankara'da düzenlenen Grekoromen Güreş U13 Türkiye Şampiyonasında 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, Ankara'da düzenlenen Grekoromen Güreş U13 Türkiye Şampiyonasında 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Ankara'da gerçekleştirilen Grekoromen Güreş U13 Türkiye Şampiyonasında başarılı dereceler elde etti. Şampiyonaya katılan takım sporcularından Hamed Navabi gümüş madalyanın sahibi olurken; Yasin Çakır, Hamza Yüksel ve Eyüp Ali Günyer bronz madalya kazandı. Yakalanan başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Güreş Takımı Antrenörü Ümit Rona her zaman yanlarında olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA
Kaynak: İHA
Türkiye, Yunusemre, Ankara, Spor

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