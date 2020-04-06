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Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarını aksatmıyor

Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları Türkiye'de alınan korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.

06.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:51
Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarını aksatmıyor
Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları Türkiye 'de alınan korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü tüm branşlarda olduğu gibi güreş antrenörleri de sporcuları ile online bağlantı kurup, günlük antrenmanlarını evde yaptırıyor.

Tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs tedbirleri dolayısıyla sporcuların antrenmanlarına evde devam ettiklerini kaydeden Güreş Antrenörü Ümit Rona, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günlük ve haftalık planlama ile antrenör arkadaşlarımızın gözetimleri altında güreşçilerimiz antrenmanlarını evde yapıyor. Sporcularımızın antrenmanlarında çektikleri videoları da oluşturduğumuz whatsapp grubundan paylaşıyoruz. Belirli bir süre çalışmalarımızı evde yapacağız. Tüm sporcularımızın salgın konusunda alınan tedbirlere uymalarını önemle rica ediyor, evden çıkmamalarını istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunusemre, Türkiye, Spor
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