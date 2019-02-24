Yunusemreli Güreşçiler Muğla'da Madalyaları Topladı

Yunusemre
Belediyespor Güreş Takımı, Fethiye
'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Bölge Şampiyonası'nda 1 altın 3 bronz madalya kazandı.
Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Muğla
'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Bölge Şampiyonasında serbest güreş dalında 1 altın, 3 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcuları kutlayarak, elde edilen başarının devamını diledi. - MANİSA
Muğla, Yunusemre, Spor
Kaynak: İHA