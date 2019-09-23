Haberler » Spor » Haber

Yunusemreli güreşçiler Yuntdağı'nda madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları, Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl 4. kez düzenlediği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde madalyaları toplayarak 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

23.09.2019 14:13Yunusemreli güreşçiler Yuntdağı'nda madalyaları topladı
Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları, Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl 4. kez düzenlediği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde madalyaları toplayarak 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyesi 4. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde katılan Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları madalyaları topladı. Minik 1 boyda; Hamza Yüksel gümüş, Minik 2 boyda Hamed Navabi altın, Teşvik 1 boyda Yasin Çakır altın, Enes Aras gümüş, Teşvik 2 boyda Ömer Yılmaz altın, Okan Şahinler bronz madalya kazandı. Yakalanan başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Güreş Antrenörü Ömer Rona, her zaman yanlarında olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da güreşçileri kutlayarak başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Yunusemre, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:26 Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi
15:26 Avrupa Hareketlilik Haftası Toroslar'da hareketli geçti
15:24 Hüseyin yücel: beşiktaş sezonu şampiyonlukla tamamlayacaktır
15:23 Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Kupada ve ligde kazanmak için sahaya çıkacağız"
15:22 Kayserispor'da konyaspor maçı hazırlıkları başladı
15:20 "İdeal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum"
15:16 Bahçeşehir koleji basketbol kulübü'nde yeni transferler için imza günü düzenlendi 2