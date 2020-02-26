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Yunusemreli judocular Bursa'da madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları, Bursa'da düzenlenen Osmangazi Belediyesi Uluslararası Judo Turnuvası'nda 2 altın, 2 bronz madalya kazandı.

26.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:44Yunusemreli judocular Bursa'da madalyaları topladı
Belediyespor judo sporcuları, 'da düzenlenen Osmangazi Belediyesi Uluslararası Judo Turnuvası'nda 2 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Bursa Osmangazi Belediyesi Başkanlık Uluslararası Judo Turnuvası 28 kulüpten 357 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan Yunusemre Belediyesporlu judocular madalyaları topladı. Sporculardan 36 kg'de Naz Korkmaz, 57 kg'de Sidar Cihangir altın, 48 kg'de Esma Karafil ve 32 kg'de Merve Kaya bronz madalya kazanırken; 44 kg'de Fulya Ergen, 38'de Üzeyir Arslan, 52 kg'de Nida Havle Çevik, Yağmur Arguz 5., Altın Nisa Yıldırım ise 7. oldu. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan yakalanan başarının devamını diledi. - MANİSA

Osmangazi Belediyesi, Yunusemre, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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