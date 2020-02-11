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Yunusemreli judocular Denizli'den madalyalarla döndü

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

11.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:30Yunusemreli judocular Denizli'den madalyalarla döndü
Belediyesporlu judocular, 'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakaları Denizli'de gerçekleştirildi. Müsabakalara 'nın yanı sıra İzmir, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Denizli, Uşak ve Aydın'dan 105 sporcu katıldı. Şampiyonaya 6 sporcu ile katılan Yunusemre Belediyespor judo takımı sporcuları, müsabakalarda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı kazandı. Bayanlarda 36 kg'de Naz Korkmaz 44 kg'de Fulya Ergen, 48 kg'de Esma Karafil 1., 52 kg'de Nida Havle Şevik 2., 57 kg'de Sude Nur Şahin 5'inci olurken, erkeklerde ise Kayra Çevik 3'üncülük elde etti. Bu sonuçla birlikte Yunusemre Belediyespor Judo takımı sporcuları 07 - 08 Mart 2020 tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da Türkiye Şampiyonasında takım olarak birinci olan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Yunusemre, Denizli, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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