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Yunusemreli judocular madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü judocuları, Manisa Gençler Okullararası Judo İl Birinciliği müsabakalarında madalyaları topladı.

17.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:01Yunusemreli judocular madalyaları topladı
Belediyespor Kulübü judocuları, Gençler Okullararası Judo İl Birinciliği müsabakalarında madalyaları topladı.

Gençler Okullararası Judo İl Birinciliği müsabakalarına Yunusemre Belediyesporlu sporcular damga vurdu. Müsabakalarda kızlarda 40 kg'de Sura Nil 2., 48 kg'de Şengül Gündüz 3., 52 kg'de Ayşe Baş 1., Sezin Recepçe 2., Emine Geçer 3., 57 kg'de Emine Çelen 3., İlayda Akçagün 3., 63 kg'de Zilan Buzkan 1., erkeklerde ise 50 kg'de Alp Çalışkan 3., 55 kg'de İbrahim Arslan 1., 60 kg'de Efe Barak 1., 66 kg'de Cuma Çiçek 3., Abdullah İnci 3., 81 kg'de Yıldıray Arguz 1., 90 kg'de Kaan Yaroğlu 1., +90 kg Halil Öğer 2., Mehmet Alp Seçilmiş 3'üncülük elde etti. Sporcular 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Bursa'da yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakalarda elde edilen sonuçların sevindirici olduğunu belirten Judo Antrenörü Orhan Akdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı ve ailelerini kutluyorum. Her zaman yanımızda olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye ve Kulüp Başkanımız Başkanı Arif Alkan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre, Karasu, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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