Yunusemreli küçük futbolcu süper lig ekiplerinin dikkatini çekti

Yunusemre
Belediyespor'un U16 futbol takımında forma giyen 14 yaşındaki Salih Yıldırım
'a, 3 süper lig, iki de 1. Lig ekibinin takip ettiği öğrenildi. Büyük takımların bu sezon, Yunusemre Belediyespor'un kapısını çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
Yunusemre Belediyespor U 16 futbol takımı Kütahya
'da düzenlenen Türkiye
Şampiyonası 1'inci kademe müsabakalarında mücadele etti. Mavi-beyazlıların kadrosunda yer alan 2005 doğumlu Salih Yıldırım, sergilediği performans ile başta süper lig takımları olmak üzere birçok kulübün radarına girdi. Alanyaspor, Kasımpaşa
, Eskişehirspor
, Ümraniyespor ve Antalyaspor
alt yapı sorumluları tarafından izlenerek, ismi alınan Salih Yıldırım'ın, önümüzdeki sezon transfer olması bekleniliyor. - MANİSA