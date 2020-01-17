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Yunusemreli minikler karne heyecanı yaşadı

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikler karne heyecanı yaşadı.

17.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:30Yunusemreli minikler karne heyecanı yaşadı
Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikler karne heyecanı yaşadı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi Kaynak Mahallesi Gündüz Bakımevi'nde, yarıyıl tatiline giren miniklerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, miniklere karne hediyesi vermeyi unutmadı. Başkan Çerçi ilk kez karne alan miniklerle yakından ilgilenirken; onlardan tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi. Öğretmenler ve velilerle de bir araya gelen Belediye Başkanı Çerçi, çocukların hayatında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin zor ve önemli bir görevi ifa ettiklerini söyledi. Karne alan öğrencilere iyi tatiller dileyen Başkan Çerçi özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin bu tatili iyi değerlendirmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Gündüz bakımevlerimizde eğitim gören çocuklarımızın karne heyecanına ortak olduk. Bazı çocuklarımız ilk kez karne alıyor. Onların bu heyecanına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Yunusemre Belediyesi olarak eğitime imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle ilimizde karne alan yaklaşık 250 bin öğrencimize, tatillerini iyi değerlendirmelerini öneriyorum." diye konuştu. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

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