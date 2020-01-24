Haberler » Güncel » Yunusemreli sporcular 500 kitap bağışladı - Haber

Yunusemreli sporcular 500 kitap bağışladı

Yunusemre Belediyespor Kulübünün 'Ben okudum, kardeşim de okusun' sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyası kapsamında kulüp bünyesinde öğrenim gören sporcular 500 adet kitap topladı.

24.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:35Yunusemreli sporcular 500 kitap bağışladı
Belediye Kulübünün 'Ben okudum, kardeşim de okusun' sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyası kapsamında kulüp bünyesinde öğrenim gören sporcular 500 adet kitap topladı.

Yunusemre Belediyespor Kulübünün 'Ben okudum, kardeşim de okusun' sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyası ile 500 adet kitap toplandı. Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesindeki kurslarda eğitim gören çocukların topladığı kitaplar Yunusemre Millet Kıraathanesi aracılığıyla binlerce kitapsevere ulaşacak.

Okunan kitapların evde tozlanması yerine, herkesin faydalanması adına böyle bir çalışma yaptıklarını kaydeden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak sömestr tatilinde çocuklarımızın faydalanması için kitap bağış kampanyası başlattık. Kulübümüzün farklı spor dallarında eğitim gören çocuklarımız ile topladığımız yaklaşık 500 kitabımızı Yunusemre Millet Kıraathanesi'ne teslim ettik. Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yunusemre Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Ahmet Sak ise kitap bağışından dolayı Yunusemre Belediyespor'a teşekkür ederek, herkesi kitap bağışına davet ettiklerini kaydetti. - MANİSA

Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08  İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tel Abyad ve Resulayn'da açılışlar yaptı
19:07  Bakan Kurum: "Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"
19:05  Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
19:04  Ankara'daki tren kazası davasında müştekiler dinlendi
19:04  Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi
24.01.2020 19:13:04