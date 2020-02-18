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Yunusemreli tekvandoculardan büyük başarı

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları, Manisa Okul Sporları Tekvando İl Birinciliği Yarışmasında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

18.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:53Yunusemreli tekvandoculardan büyük başarı
Belediyespor tekvando sporcuları, Okul Sporları Tekvando İl Birinciliği Yarışmasında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Manisa Okul Sporları (Genç, yıldız erkek ve bayanlar) Tekvando İl Birinciliği Yarışması Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Yarışmada yıldız erkek ve bayanlarda 108, genç erkek ve bayanlarda 56 olmak üzere toplam 164 sporcu yarıştı. Yarışmaya 8 sporcu ile katılan Yunusemre Belediyespor, başarılı bir performans sergilerken; yıldız bayanlar kategorisinde 59 kg'de Fatma Nur İnan altın madalya kazanarak Manisa Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu bu derece ile Manisa'yı Okul Sporları Türkiye Şampiyonası çeyrek finalinde temsil etme hakkı elde etti. Erkekler genç kategorisinde ise 63 kg'de Ali Tufan, 48 kg'de Melik Can Özkaya gümüş, 48 kg'de Yusuf Bahadır bronz madalyanın sahibi oldu. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da şampiyonada madalya elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası Çeyrek Finalinde başarılar diledi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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