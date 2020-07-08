Yunusemreli voleybolcular ilk idmanını yaptı

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu voleybolcular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.

Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk takım antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen idmanda bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sporcular çalışmalarını pazartesi, salı çarşamba ve perşembe günleri 19.00 - 20.00 saatleri arasında sürdürerek hem spor yapıp hem de form tutacak. - MANİSA