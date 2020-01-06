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Yunusemreli voleybolcular Manisa'yı temsil edecek

Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı sporcularından Ceylin Paksoy ve Doğa Öz, Kütahya'da yapılacak Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek.

06.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:04 Yunusemreli voleybolcular Manisa'yı temsil edecek
Belediyespor Takımı sporcularından Ceylin Paksoy ve Doğa Öz, 'da yapılacak Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarında 'yı temsil edecek.

Gençlik ve Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Voleybol Anadolu Yıldızları turnuvası çeyrek final maçları 10-11-12 Ocak'ta Kütahya'da yapılacak. 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenen turnuvada Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyesporlu Ceylin Paksoy ve Doğa Öz Kütahya'da yapılacak çeyrek final maçlarında da Manisa'yı temsil edecek.

Başarılı sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. - MANİSA

Yunusemre, voleybol, Kütahya, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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