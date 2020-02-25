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Yunusemreli wushucular Sakarya'dan madalyalarla döndü

Yunusemre Belediyespor Kulübü Wushu Kung-fu sporcuları, Türkiye Gençler-Büyükler Bay-Bayan Wushu Taolu Taichi Şampiyonasında 22 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

25.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:37Yunusemreli wushucular Sakarya'dan madalyalarla döndü
Belediyespor Kulübü Wushu Kung-fu sporcuları, Gençler-Büyükler Bay-Bayan Wushu Taolu Taichi Şampiyonasında 22 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Olimpiyatlara ana branş olarak dahil edilen wushunun, ilk Gençlik Olimpiyatlarında yarışacağı Taichi stilleri için düzenlenen Türkiye Şampiyonası oldukça çekişmeli geçti. 21-22-23 Şubat tarihlerinde 'da düzenlenen şampiyonaya Yunusemre Belediyespor Wushu Kung-fu sporcuları Afra Betül, Sümeyye, Muhammet Ali ve Muhammet Talha kardeşler katıldı. Modern Taichiquan, zorunlu Geleneksel Taijiquan stilleri, Bagua Xingyi Wudang silahlı stilleri, IWUF un yeni geleneksel yang ve chen stillerinin yanı sıra boş el formları ve grup yarışmalarında halıya çıkarak toplamda 30 ayrı yarışmaya katılan sporcular, 12'si altın olmak üzere 5 gümüş, 5 bronz toplam 22 madalya kazanarak rekor bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da Türkiye Şampiyonasına damga vuran sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Yunusemre, Sakarya, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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