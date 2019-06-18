18.06.2019 15:04
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Yunuskent 2. etapta çalışmalar devam ediyor

Yunuskent 2. etapta çalışmalar devam ediyor

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte hayata geçirdiği dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte hayata geçirdiği dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa'da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2. etabında konutlar hızla yükseliyor. Yaklaşık bin 500 konutun yer aldığı projenin yaz ayları sonuna kadar teslim edilmesi planlanırken; bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Proje hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Akgedik'te yepyeni bir şehir kuruluyor. İlk etabımızda hak sahiplerimiz evlerine taşındı. 2. etabımızda da bloklar hızla yükseliyor. Yaz ayları sonunda hak sahiplerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa, Yunusemre, Ekonomi

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