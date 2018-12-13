Yunuslar", Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

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Timler Amirliğinde görevli "Yunuslar
", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yunus ekipleri, AA'nın çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflarına oy verdi.
AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan yunuslar, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.
Yunus ekibinden Oktay Kulaksız, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", spor kategorisinde Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.
Yüksel Altunbayrak, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sanayi dalgıçları", spor kategorisinde Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğrafına oy kullandı.
Ergin Bal ise haber kategorisinde Emin Sansar
'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı", yaşam kategorisinde Semih Yüksel
'in "Yeşil yol", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" adlı fotoğrafını tercih etti.
Tuncay Uslu ise haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze
'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde Hakan Burak
Altunöz'ün "Perşembe yaylası", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğrafına oy verdi.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:27