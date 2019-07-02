02.07.2019 09:57
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Yunuslar Akçakoca'da da çocukların sevgilisi oldular

Yunuslar Akçakoca

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve gece gündüz bütün olaylara yaptıkları hızlı müdahale ile bilinen vatandaşların da sevgisini kazanan Motorlu Yunus Timleri Akçakoca'da da çocukların sevgilisi oldular.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve gece gündüz bütün olaylara yaptıkları hızlı müdahale ile bilinen vatandaşların da sevgisini kazanan Motorlu Yunus Timleri Akçakoca 'da da çocukların sevgilisi oldular.

Huzuru bozanların, suçluların korkulu rüyası olan, olaylara yaptıkları müdahalelerle bilinen hem motorlarıyla hem de giysileriyle vatandaşların ilgi odağı olan Motorlu Yunus Timleri, Akçakoca'da düzenlenen Finduk Festivali'nde ilçe asayişini sağlamak üzere görev aldılar. Ancak hem ilçeye gelen turistlerin hem de çocukların ilgi odağı oldular. Anne ve babalar çocuklarını Yunus timlerinde görevli polis memurlarının ellerine vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yunus timlerinin kucağında mutlulukları yüzerinden okunan miniklerde yunuslardan ayrılırken el sallayarak veda ettiler. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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