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Yunuslar balıkçılarla yarıştı

Tekirdağ'dan denize açılan balıkçılarla yarışan yunuslar, kameralara yansıdı.

07.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:54Yunuslar balıkçılarla yarıştı
'dan denize açılan balıkçılarla yarışan yunuslar, kameralara yansıdı.

Tekirdağ'dan tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, denizde çok sayıda yunusun kendilerine yaklaştıklarını fark etti. Dost canlısı ve oyun meraklısı oldukları bilenen yunuslar, denizde bulunan balıkçı teknesiyle yarış yaparak hareketleriyle şov yaptı. Yunusları gören balıkçılar da o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yunusları görüntüleyen balıkçı İdris Şeremet, "Bir anda etrafımızda dost canlısı yunusların yaklaştığını fark ettik. Tekneye yaklaşıp bize bir süre eşlik ettiler. Çok sayıda yunusun bize eşlik ettiğini görünce o anki heyecandan kameraya sonradan almaya başladım" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Yunuslar, Güncel

Kaynak: İHA

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