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Yunuslar ışıl ışıl

Gemlik meydanındaki saat kulesindeki yunuslar, temizlenerek aydınlatma çalışması yapıldı.

21.07.2019 15:54 Yunuslar ışıl ışıl
Gemlik meydanındaki saat kulesindeki yunuslar, temizlenerek aydınlatma çalışması yapıldı.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmayan yunus heykellerinin bakımları ve temizliğini tamamladı. Su problemi çözülen havuz da farklı renklerde aydınlatılarak Gemlik'in en işlek noktası olan Çarşı Meydanı'na yakışan bir görüntü ortaya çıkmış oldu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Böylesine önemli bir yapının sürekli bakıma ihtiyaç duyduğunu, temiz tutulması ve düzgün çalışmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Sertaslan, "Kentimizin çehresini değiştirecek, Gemlik'in dokusunu hizmetlerimiz bütün müdürlüklerimiz ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile devam edecek. Hemşerilerimizin temiz, bakımlı ve pırıl pırıl bir Gemlik'te yaşamaları için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" şeklinde konuştu. - BURSA
Kaynak: İHA
Gemlik, Güncel

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