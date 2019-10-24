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Yunuslar kaza yaptı: 2 yaralı

Yunuslar kaza yaptı: 2 yaralıBURSA - Bursa'da aniden fren yapan önlerindeki araca çarpan motosikletli polisler yaralandı.

24.10.2019 19:53
Yunuslar kaza yaptı: 2 yaralı
BURSA - Bursa'da aniden fren yapan önlerindeki araca çarpan motosikletli polisler yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, trafik durma noktasına geldi.
Kaza, akşam saatlerinde, Bursa-Ankara yolunun Merinos mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus polisleri, yan yolda seyir halindeyken, önlerinde bulunan bir araç aniden durdu. Bunun üzerine fren yapan, ancak duramayan Ahmet Akduman ve Muhammed Ali Ocak isimli polis memurları, araca çarparak motosikletten düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında oluşan trafik sebebiyle ambulans bir süre gecikirken, yaralı polis memurları yerde ambulans bekledi. Bu sırada arkadaşları ise yolun akışını sağlayarak ambulansın olay yerine ulaşmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memurlarını Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yunuslar kaza yaptı: 2 yaralı

Yunuslar, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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