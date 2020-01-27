Haberler » Güncel » Yunuslar sahilde balık avladı - Haber

Yunuslar sahilde balık avladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kendini gösteren yunus balıkları, sıkıştırdıkları balık sürüsünü avlayarak karınlarını doyurdu.

27.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:27Yunuslar sahilde balık avladı
'nın ilçesinde kendini gösteren yunus balıkları, sıkıştırdıkları balık sürüsünü avlayarak karınlarını doyurdu.

Açık denizden kovaladıkları zargana sürüsünü Mudanya sahilinde sıkıştıran yunus balıklarının avlanma mücadelesi kameralara yansıdı. Zargana balıkları yunuslardan kaçmak için kendilerini suyun üstüne atarken, yunuslar ise sürüyü yemek için büyük mücadele verdi. Yunus balıklarının avlanmasını sahilde bulunan vatandaşlar büyük bir merakla izledi. Uzun süre avlanan yunus balıkları gözden kayboldu. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:40  AFAD: Depremde 39 kişi hayatını kaybetti
09:40  Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
09:34  Vali Okay Memiş Erzurumlu'lara teşekkür etti
09:34  Aşeren kadınların eşleri soluğu bu manavda alıyor
09:34  (Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
27.01.2020 09:50:51