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Yunuslar tekneyle yarıştı: Kaptan yunusların dansını heyecanla anlattı

Balıkesir'de kaptanlığını Tekin Kuzey'in yaptığı Orion isimli tekne Marmara Adası yakınlarında kendilerine eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı.

10.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:52

'de kaptanlığını Tekin Kuzey'in yaptığı Orion isimli tekne Adası yakınlarında kendilerine eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı. Yunusların oluşturduğu görsel şöleni saniye saniye kaydeden kaptan Tekin Kuzey'in yaşadığı coşku da sesine yansıdı.

Balıkesir'in kıyısı olan 'den Orion isimli teknesi ile yola çıkan Tekin Kuzey, Marmara Adası'nı geçip İstanbul'a doğru ilerlerken yunusların sürprizi ile karşılaştı. Yaklaşık 50 yunus Orion'a yarım saat boyunca eşlik etti. Teknenin sağından, solundan ve önünden hızla ilerleyen yunusların oluşturduğu görsel şöleni saniye saniye kaydeden Kaptan Tekin Kuzey, yunusların dansını heyecanla anlattı.

(Bahadır Demirçeviren/İHA)

Yunuslar tekneyle yarıştı: Kaptan yunusların dansını heyecanla anlattı

Balıkesir, Burhaniye, Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: İHA


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