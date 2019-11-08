Yunusu kurtaran Beytullah Kara'ya teşekkür plaketi

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Belediye Başkanı AK Parti'li Mevlüt Oruçoğlu, 4 Kasım günü karaya vuran yunusu denizle buluşturan Beytullah Kara'ya teşekkür plaketi verdi.

4 Kasım günü Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkisine balık tutmaya giden Beytullah Kara ve Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusun çırpındığını gördü. İki arkadaş hemen yunusun yanına koştu. Ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçasını sıvayan Beytullah Kara, yunusun kuyruğundan çekip, ardından da yuvarlayarak yeniden denizle buluşturdu. Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.

Bu güzel davranış karşısından Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Beytullah Kara'ya teşekkür ederek, plaket verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Oruçoğlu, "Ulusal ve yerel medyada yer alan, Geyikli sahillerinde karaya vuran denizlerin en sevimli canlılarından biri olan yunusu kurtaran Beytullah Kara'ya beldemiz adına teşekkür ederim" dedi.