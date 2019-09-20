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Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi

- Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdiTRABZON - Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.

20.09.2019 09:29
- Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi
TRABZON - Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, maç sonrası şehre döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile 4 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından sabah 05.30 sıralarında Trabzon Havaalanı'na inen bordo-mavili kafile, daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.
Ünal Karaman'a destek
Gençlerbirliği beraberliği ve Getafe mağlubiyetleri sonrası eleştirilerin odağında olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi. "Yan yana olacağız da" pankartı açan taraftarlar, meşalelerle Karaman ve takımı karşılayıp tezahüratlarda bulundular.
Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi

Ünal Karaman, Trabzonspor, Karaman, Spor

Kaynak: İHA

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