Yurda Kaçak Giriş Yapan 22 Kişi Yakalandı

Kayseri
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yurda kaçak giriş yapan 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Talas
ilçesine bağlı Kuruköprü
mahallesinde jandarma ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 20'si Afganistan
, 1'i Bangladeş
ve 1'i İran
uyruklu olmak üzre 22 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasından sonra İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarma tarafından 'Göçmen Kaçakçılığı' yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA