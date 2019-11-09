Haberler » Güncel » Yurdaer Şahin: 'Atatürk dünya uyanışının sembolüdür' - Haber

Yurdaer Şahin: "Atatürk dünya uyanışının sembolüdür"

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Atatürk dünya uyanışının sembolüdür" dedi.

09.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:40Yurdaer Şahin:
İYİ Parti İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Atatürk dünya uyanışının sembolüdür" dedi.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyetini kuran başkomutan ve eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılını idrak ediyoruz. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. Atatürk, tarih boyunca yetişen büyük önderlerden biridir ve o, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçıl olması ve demokrat kimliği ile dünyada hayranlık uyandırmış ve dünya durdukça unutulmayacak kişiler arasında da yerini almıştır. 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve milletle yad ediyorum." - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kocasinan, İYİ Parti, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:17 Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (6)(Prof....
17:12 Van'da Tamara Pet Veteriner Kliniği hizmete açıldı
17:15 Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
17:14 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
17:14 Vali Demirtaş arıtma tesisini inceledi
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
15:39 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 17:18:12