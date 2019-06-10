Yurdagül: "Dört elle adalet hizmetini sunmaya devam edeceğiz"

Kaynak: İHA

Adana Adliyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün düzenlenen bayramlaşma töreninde, yargı mensupları ile çalışanları birbirlerinin bayramını kutladı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Tekrar yeni bir enerjiyle, yeni bir dinamizmle, dört elle devletimizin ve hizmetin en iyisine layık olan milletimizin beklediği adalet hizmetini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ile Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak'ın ev sahipliğindeki bayramlaşma töreni, adliye ana hizmet binasında bulunan açık alanda gerçekleşti. Adana Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları, müdürler ve personelin katıldığı bayramlaşma samimi bir havada gerçekleşti. Başsavcı Yurdagül ve Komisyon Başkanı Çolak, adliye personeliyle tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladı. Bayram tatilinin ardından yeniden bir araya gelen yargı mensubu ve çalışanları da, birbirlerinin bayramını kutlayıp güzel temennilerde bulundu. Öte yandan bayramlaşma törenine katılanlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2019 yılı ana kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve Cumhuriyet Savcılarını tebrik edip yeni görev yerlerinde başarılar diledi."Yeni kararnameyle kadromuz daha da güçlendi"Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, tüm yargı mensubu ve çalışanları ile vatandaşların geçmiş bayramını tebrik ettiğini belirterek, "Uzun bir bayram tatilinden sonra tekrar devletin, milletin hizmetine yoğun bir şekilde dönmüş olmaktan mutluyuz. HSK'nın ana kararnamesi ile kadromuz hakim ve savcılar açısından daha da güçlendi. Tekrar yeni bir enerjiyle, yeni bir dinamizmle, dört elle devletimizin ve hizmetin en iyisine layık olan milletimizin beklediği adalet hizmetini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA