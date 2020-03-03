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Yurdun ışıklarıyla 'TSK' yazdılar

KARABÜK Üniversitesi öğrencileri, kaldıkları Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda, odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazdı.

03.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:16Yurdun ışıklarıyla 'TSK' yazdılar

KARABÜK Üniversitesi öğrencileri, kaldıkları Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda, odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazdı.

Üniversitesi öğrencileri, 'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, kaldıkları yurttaki odaların ışıklarını yakarak 'TSK' yazısını oluşturdu. Öğrenciler ayrıca bayrak açıp cep telefonu ışıklarıyla 'TSK' yazısını oluşturdu. Sınırda ülke güvenliği için mücadele eden güvenlik güçlerine bu şekilde destek olan öğrencilerin ışıklı gösterisi beğeni topladı.



Kredi Yurtlar Kurumu, Karabük, İdlib, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

4.03.2020 00:24:50