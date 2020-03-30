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Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir maaşını Kovid-19 mağdurları için bağışladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bir aylık maaşını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara aktarılması amacıyla Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışladı.

30.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:47
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir maaşını Kovid-19 mağdurları için bağışladı
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bir aylık maaşını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara aktarılması amacıyla Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışladı.
Kocaispir, yazılı açıklamasında, tüm dünyayı saran salgın hastalığın Türkiye 'yi de etkisi altına aldığını, devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için olağanüstü bir çaba içinde olduklarını belirtti.
Kendilerinin de belediye olarak teyakkuz halinde, millete hizmet yolunda ilerlediğini bildiren Kocaispir, şunları kaydetti:
"Allah yardımcımız olsun. Bu süreçte insan üstü bir gayretle çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve belediyemiz personeline şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, el birliği ile bu zorlukları aşma günüdür. Gün, millet olma ve kardeşlik bilincini tazeleme günüdür. Ben de bu sıkıntılı süreçlerde naçizane taşın altına elimi daha fazla koymak ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına, bir maaşımı Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışlıyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Mehmet Kocaispir, Türkiye, Yüreğir, Güncel
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