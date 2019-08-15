Haberler» Güncel» Haber

Yüreğir Belediyesi 107 yetim çocuğu sevindirdi

Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 107 yetim çocuğu sevindirdi.

15.08.2019 16:43 Yüreğir Belediyesi 107 yetim çocuğu sevindirdi
Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 107 yetim çocuğu sevindirdi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile yapılan işbirliğiyle Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramında 107 yetim çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezin'de yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'deki yardıma muhtaç vatandaşları her zaman koruyup kollamaya çalışacaklarını belirterek, "Yetimler gülerse dünya güler. Bizler yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Hayat rehberimiz önderimiz, onun şefaatine nail olmaya hayırlı bir ümmet olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yetimlerin başının okşanmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Yetimlere sahip çıkmak onları kucaklamak sahiplenmek en önemli görevlerimizden biridir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yetim yavrularımızı sahip çıkmaya,onları koruyup kollamaya devam edeceğiz. Her kim ki bir yetimin başını okşar onu sevindirirse Allah'a daha yakınlaşacağını inanıyorum. Hadis de belirtildiği üzere 'Yetime yakın ol, ona acı, başını okşa, beraber yemek ye. Böyle yapanın, kalbi yumuşar ve ihtiyaçları karşılanır.' Yetimlerin yüzü güldükçe dünya daha güzel olacaktır" şeklinde konuştu. - ADANA

İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı, Yüreğir, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:11   Kilis'te göçmen kaçakçılarına gözaltı
18:10   Mardin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
18:10   Angry Birds Filmi 2
18:09   Gazinin darbedildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı (2)- Yeniden
18:09   Tomruk altında kalan adam ağır yaralandı
18:09   Osmaneli'de kamyon traktöre çarptı: 3 yaralı
18:08   Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı