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Yüreğir Belediyesi denetimleri artırdı

Yüreğir Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede kurulan pazarlarda denetimleri artırdı.

02.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:05
Yüreğir Belediyesi denetimleri artırdı
Yüreğir Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede kurulan pazarlarda denetimleri artırdı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla pazar esnafı ve alışverişe gelen tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Türkiye 'de resmi kaynaklara göre 81 ilin tamamında görülen korona virüs ile mücadele kapsamında, pazarlarda da denetimleri artıran Yüreğir Belediyesi, belediyenin sağlık çalışanları ile bir taraftan alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, bir yandan da esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Tek tek pazar esnafını gezen zabıta ekipleri alışverişe gelen vatandaşları ürünlere dokunulmaması konusunda uyarmalarını istedi.

Yapılan uygulamalarla ilgili bilgi veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Küresel salgın korona virüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bununla beraber ilçemizde kurulan pazar yerlerinde esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Pazar giriş ve çıkışlarında temassız dijital ateş ölçerler ile halkımızın vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Kritik haftalardayız. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmasınlar" dedi.

Sosyal mesafe kuralına uyulmasının da hatırlatıldığı uygulamalardan vatandaşlar da esnaf da memnuniyetlerini dile getirdi. - ADANA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Mehmet Kocaispir, Türkiye, Yüreğir, Zabıta, Güncel
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