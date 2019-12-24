Haberler » Güncel » Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu - Haber

Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu

Yüreğir Belediyesi Adana'da kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle kriz masası kurdu.

24.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:09 Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu
Belediyesi 'da kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle kriz masası kurdu.

Başkan Kocaispir'in talimatı ile Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler ve Sosyal İşler müdürlüklerinden oluşturulan Yüreğir Belediyesi kriz masası ekipleri su baskınlarına maruz kalan sokak, cadde ve mahallelerde acil önlem alıp çalışma yaptı.

Metrekareye 127 kilogram yağmurun düştüğü ilçede Yüreğir Belediyesi'nin oluşturduğu ekipler yaşanan olumsuzlukları gidermek için anında müdahale etti.

Yüreğir Belediyesi kriz masasında tüm mahallelerdeki çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Başkan Kocaispir, "Meteorolojiden aldığımız uyarı ile hemen bir kriz masası kurduk, ekiplerimizi oluşturduk, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için teyakkuza geçtik. Tam kadro sahadayız. Yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Yüreğir'de bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - ADANA

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:16   Samsun'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Haber
18:15   İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da - Haber
18:14   Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava görüldü - Haber
18:14   KHK'lılara uygulanan ek tedbirler - Haber
18:14   İDSO, yeni yıl konseri verecek - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
24.12.2019 18:17:50