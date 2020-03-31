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Yüreğir Belediyesi'nden 3 bin 500 aileye gıda desteği

YÜREĞİR Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda yardımında bulundu.

31.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:16
Yüreğir Belediyesi'nden 3 bin 500 aileye gıda desteği

YÜREĞİR Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda yardımında bulundu. Dağıtımı gerçekleştiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bu süreçte evlerinde kalarak hem kendi sağlıklarını hem toplum sağlığını düşünen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve bu sebeple sıkıntıya düşen ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500 paket gıda yardımıyla destek sağladı. Başkan Fatih Mehmet Kocaispir de çalışmalara katılarak yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Küresel bir sorun olan koronavirüs salgınıyla mücadelede belediye olarak ilk günden itibaren kapsamlı ve yoğun bir çalışma başlattığını belirten Başkan Kocaispir, "Bu zor süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 ailemize hazırladığımız yardım kolilerimizin dağıtımını gerçekleştirdik. İİçerisinde bulunduğumuz hassas dönemde evlerinde kalarak hem kendi sağlıklarını, hem toplum sağlığını düşünen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sıcak yemek uygulamalarının da devam ettiğini vurgulayan Kocaispir, şöyle devam etti: "İlk günden itibaren oluşturduğumuz kriz masamızla önlemlerimizi aldık, ilçemiz genelinde detaylı bir dezenfeksiyon çalışması başlattık. Yüreğirli hemşehrilerimizin sağlığı için elimizden ne geliyorsa tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz."

Yapılan yardım uygulamasından duyduklarımı memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Güncel
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