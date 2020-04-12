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Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

ADANA'da Yüreğir Belediyesi ekipleri, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama bıraktı.

12.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:43
Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

ADANA'da Yüreğir Belediyesi ekipleri, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama bıraktı.Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 Nisan Cuma günü İçişleri Bakanlığınca 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından harekete geçen Yüreğir Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bıraktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yüreğir, Güncel
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