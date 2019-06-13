13.06.2019 17:13
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Yüreğir Belediyesinden şehit ailelerine destek

Yüreğir Belediyesinden şehit ailelerine destek

Birinci derece şehit yakınları Yüreğir Belediyesine ait Kültür Merkezleri ve Kına Konaklarından ücretsiz faydalanacak.

Birinci derece şehit yakınları Yüreğir Belediyesine ait Kültür Merkezleri ve Kına Konaklarından ücretsiz faydalanacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında şehit ailelerine destek sağlayan madde oy birliğiyle kabul edildi.
Ayrıca nikah işlemleri için belediyenin aldığı harç da birinci derece şehit yakınlarından talep edilmeyecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, tüm siyasi partilerin iştirakiyle birinci derece şehit yakınlarına destek çıkıldığını belirtti.
Kültür Merkezindeki salonlar ile Kına Konaklarının kullanımından hiçbir ücret alınmayacağını bildiren Kocaispir, "Bu karar, meclisimizin 'Yüreğir ittifakı' olarak hepimizin, tüm siyasi partilerimizin ortak kararıdır. Tüm meclis üyelerimizle Yüreğir'de birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Yüreğir, Güncel

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