Yüreğir'de ibadethaneler düzenli olarak temizleniyor

Kaynak: İHA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla cami ve cemevleri düzenli bir şekilde temizleniyor.PTT Evleri Mahallesinde bulunan cemevinde genel temizlik yapıldı. Bina çevresindeki çöpleri toplayarak, çevre temizliği yapan ekipler ayrıca bina içindeki kullanım alanlarını hijyenik malzemelerle yıkayarak temizledi.Cemevinde yapılan temizlik çalışmalarını inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İbadethaneler halkımızın ortak değerleridir. Bütün ibadethanelerimize aynı değeri veriyoruz. Yüreğir'deki bütün ibadethanelerimizin temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Bundan sonra da temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere 'Temizlik imandandır.' Ülkemizde farklı dil ve dindeki vatandaşlarımız huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenler hiç bir zaman bizi ayrıştıramayacaklardır. Çünkü biz asırlardır bu topraklarda bir ve beraber yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz" dedi.Vatandaşların ibadetlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapmalarının önemli olduğunu belirten Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bize oy versin vermesin herkese eşit mesafedeyiz. Nerede bir sorun varsa diline, dinine, ırkına bakmadan çözmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yüreğir'deki vatandaşlarımız her şeyin en iyisine ve güzeline layıktır" diye konuştu. - ADANA