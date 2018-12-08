Yüreğir'de Minibüsle Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan
yolunda seyreden Bünyamin Kazan'ın kullandığı 01 M 0453 plakalı yolcu minibüsü, Mehmet Aktemur idaresindeki 07 HAF 64 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, minibüsteki yolculardan Vahide Tolay, Hasan Bacaksız, Gülay
Güneş ile Hakan Köse
yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kozan,Adana,Yüreğir
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:01