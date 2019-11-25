Haberler » Güncel » Yüreğir'de tam günlü kreş açıldı - Haber

Yüreğir'de tam günlü kreş açıldı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Atakent Mahallesi'nde açılan 80 öğrenci kapasiteli kreşe kayıtların devam ettiğini söyledi.

25.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:44Yüreğir'de tam günlü kreş açıldı
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Mahallesi'nde açılan 80 öğrenci kapasiteli kreşe kayıtların devam ettiğini söyledi.

Çalışan ailelerin de büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü kreşi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kocaispir "0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çocuklarımız fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal olmak üzere gelişimini 4 farklı alanda sürdürürler. Hizmete açtığımız kreşimizde çocuklarımızın oyun saatleri, uyku saatleri, yemek saatleri ve eğitimleri düzenli olarak veriliyor. Atakent Mahallesi'nde hizmete açtığımız kreşimizde öğrenci kayıtlarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Atakent Mahallesinde yeni hizmete açılan kreşin tam gün olarak hizmet verdiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Hizmete açtığımız kreşimizde çocuklarımıza 2 öğün kahvaltı ve öğle yemeği veriyoruz. Kreşimizde eğitim sınıfları, oyun alanı ve uyku odaları da mevcut. Buraya gelen çocuklarımız hem oyun oynuyorlar, hem de temel eğitim alıyorlar. En önemlisi ise çalışan ailelerimiz güvenli bir şekilde çocuklarını buraya bırakabiliyorlar. Yüreğir'e yeni kreşler açmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Başkan Kocaispir kültür evlerinin tamamında kursa gelen ailelerin ve vatandaşların da faydalandığı yarım günlü kreş hizmetlerinin de devam ettiğini söyledi. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Atakent Mahallesi, Atakent, Yüreğir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:42 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
14:42 İstanbul'da et ürünleri üretim tesisleri denetlendi
14:41 Tarım işçilerinin barakasında yangın çıktı, 13 çocuk kurtarıldı
14:36 Sivil toplum kuruluşları İzmir'de buluştu
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:29 Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 14:43:27