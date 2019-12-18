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Yüreğir'de yeşil alanlar artıyor

Yüreğir Belediyesi, ilçede yeşil alanları, çocuk parklarını ve dinlenme alanlarının sayısını artırıyor.

18.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:30Yüreğir'de yeşil alanlar artıyor
Belediyesi, ilçede yeşil alanları, çocuk parklarını ve dinlenme alanlarının sayısını artırıyor.

Yüreğir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parkların ve yeşil alanların bakımları ile iyileştirme çalışmalarını yaparken yeni parklar ve yeşil alanları ilçeye kazandırıyor. 19 Mayıs Mahallesi'ne çocuk oyun alanı ve dinlenme alanı yapılırken Akdeniz Mahallesi'ne çocuk oyun alanı, vatandaşların yapmaları için fitness alanı ve dinlenme alanı yapıldı. Yeşilbağlar Mahallesi'ne ise çocuk oyun alanı, fitness alanı ve dinlenme alanı yapıldı. Yakapınar Mahallesi'ne yapılan çocuk oyun alanı ve dinlenme alanına ise Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn Bölgesinde YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in adı verilerek şehidin adı ölümsüzleştirildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşların dinlemesi için ilçeye yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Doğru planlama ve yönetimle çevreye duyarlı, yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği bir Yüreğir için çalışıyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan parklarda bozulan oyun alanları, yeşil alanlar, oturma bankları, kaldırım taşları, park içerisindeki yollar ve yürüyüş parkurlarının bakım ve onarımlarını düzenli bir şekilde yapıldığını belirten Başkan Kocaispir, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın dinleneceği alanları ve çocuklarımızın oyun alanlarını düzenli şekilde bakım onarımını gerçekleştiriyorlar. Bunun yanı sıra Yüreğirimize yeni yeşil alanlar, çocuk parkları ve dinlenme alanları kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Yüreğir, Güncel

Kaynak: İHA

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