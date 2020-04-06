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Yürek yakan görüntü Ordu'dan: Biri gitti biri geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde kardeş olduğu öğrenilen üç kediden birine yoldan geçen araç çarparken 1 kedi telef oldu.

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
Yürek yakan görüntü Ordu'dan: Biri gitti biri geldi
Ordu 'nun Ünye ilçesinde kardeş olduğu öğrenilen üç kediden birine yoldan geçen araç çarparken 1 kedi telef oldu. Ölen kedinin kardeşleri uzun süre başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Ünye'nin Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan üç kardeş yavru kediden birine araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasında telef olan kardeşlerini gören diğer kediler başında bir süre bekleyerek çevreye miyavlayarak seslendi. Yoldan geçen araçları gören diğer iki yavru kedi yol kenarında kaçışırken, yolun sessiz olmasının ardından kardeşlerinin yanına tekrar gelerek yine seslendi. Dakikalarca başında bekleyerek duran iki yavru kedi ise çaresiz içinde kardeşlerinin yanında bekledi.

"Mahallenin evcil kedileri"

Burunucu Mahallesi sakinlerinin evlerinde genellikle kedi beslediği öğrenilirken, ölen yavru kedinin ise diğer iki kedinin kardeşi olduğu ve mahalle sakinlerinin evlerinde beslediği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ünye, Ordu, Güncel
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