"Yürekler dile geldi" adlı öykü kitabın tanıtımı yapıldı

İskenderunlugazeteci Serpil Korkmaz'ın kaleminden "Gelin Abla" adlı öyküsü de "Yürekler dile geldi" adlı kitapta okur ile buluştu.

Öykü, anı, anlatılardan oluşan öykülerin yazarlarının okurla buluştuğu tanıtım ve imza gününe 11 Ocak Cumartesi günü saat 14.30´da Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.

Kamu-Sen İl Başkanı-Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Hayri Şahin, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ömer Solgun, Atatürkçü Düşünce Derneği Hatay Şube Başkanı Doç. Dr. Kezban Kuran ve Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Halil İbrahim Özgün ve yönetimi, Türkiye Yazarlar Sendikası Hatay İl Temsilcisi Mehmet Karasu, Hatay Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Şekerci,Diyabetle Yaşam Derneği Hatay Başkanı Süleyman Nayman, Maşuklu eski belediye başkanı Mehmet Perçemli, Aknehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı-Defne Belediye Meclis Üyesi Zeki Yunus, Antakya Gönüllüleri Derneği Başkanı Mustafa Özal, Antakya Hassalılar Derneği Başkanı Mehmet Keskin, Reyhanlı Kütüphane Müdürü Sema Keskin, Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Fikret Karaca, MKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Odabaşıoğlu, Hatay Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ali Parlak, İyi Parti Meclis Üyesi Bülent Çıldır, Defne Muhtarlar Dernek Başkanı Muhsin Demirel, CHP Antakya İlçe KK yönetimi, Altınköy Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Zan, Özel Hür Denge Rehabilitasyon Merkezi yöneticilerinden Uzman Fizyoterapist İbrahim Güzelyüz, Gazeteci Orhan Mansuroğlu, Avukat Zeynel Kadayıfçı ve Yazar Hatice Elveren Peköz ve çok sayıda davetli katıldı.

"Yürekler dile geldi" adlı kitapta yayımlanan öyküler, yazarının biyografisi alfabetik sıralamaya göre, öykü adlarıyla yayınlandı.

Kitapta hangiyazarların öykülerine yer verildi?

Her bir öyküyü kaleme alan yazarlar şu isimlerden oluştu. Mehmet Ali Akyüz, Nihat Aslanyürek, Sebahat Aslanyürek, Canan Başkaya, Ömer Bayraktar, Nurettin Bellur, Nuray Bulgurcu Beşerikli, Ahmet Bostancı, Muhsin Boz, Aziz Büyükaşık, Utkun Büyükaşık, Nevra Çağlayan, Nadya Çapar, Sedat Doğan, Süleyman Duman, Eysel Erbaş, Hikmet Güzel, Bahar Gül,Usulet Güner, Sevim Yunus Habip, Gülnaz Nurlu Kavvas, Azime Yılmaz Kayman, Serpil Korkmaz Nebih Nafile, Derya Özkan, Semih Özkan, Fatma Özyurt, Gülşen Randa,Nesrin Sarıgül, Selma Sayar, Neslihan Kanuncu Seçkin, Meral Türker, Mehmet Yanar, Duran Yaşar, Yonca Yaşar, Orhan Yeniocak, Sezer Yorgun'unyazdığı birer öykünün yer aldığı "Yürekler dile geldi" adlı kitap, 281 sayfadan oluşuyor.

Kitap projesinin koordinatörü Nebih Nafile, "37 yürek, 37 hikaye; Biz birlikte güçlüyüz" sloganıyla Öykü, anı, anlatı kitabının güçlü bir heyecan, paylaşım, dostluk ve güvenin ürünü olduğunu ifade ederken İLESAM Hatay İl Temsilcisi, araştırmacı-yazar Adil Çetin, kitabın önsözünde "Herkes şiir, hikâye ve roman yazamaz" ifadelerine yer verdi.

İLESAM Hatay İl Temsilcisi, araştırmacı-yazar Adil Çetin, "281 sayfalık kitabın önsüzününde Herkes şiir, hikaye ve roman yazamaz"ifadelerininyanısıraşu görüşlere yer verdi:"Ortak kitapta, birden çok kişinin ürünleri yer almaktadır. Farklı zekaların, değişik bakışların ortaya çıkardığı bir eserdir. Bu kitap, bir kişinin yazdığı bir hikaye, anı, deneme, anlatı kitabı değil, çok kişinin hikayelerinden, yazılarından meydana gelmiş bir kitaptır... Ortak kitapta, birden çok kişinin ürünleri yer almaktadır. Farklı zekâların, değişik bakışların ortaya çıkardığı bir eserdir. Bu kitap, bir kişinin yazdığı bir hikâye, anı, deneme, anlatı kitabı değil, çok kişinin hikâyelerinden, yazılarından meydana gelmiş bir kitaptır... Bu 37 farklı konu, farklı bakış açısı, farklı yaklaşım, farklı kurgu ve farklı üsluptur. Adeta çok değişik hazırlanmış yemeklerden oluşan bir ziyafet gibidir. ..Herkes şiir, hikâye ve roman yazamaz. Herhangi bir konuda fıkra, makale yazmak başka, edebi konularda yazarlık başkadır... Ortak kitap bir anlamda ´ben´ duygusundan ´biz´ duygu ve eylemine geçiştir. ´Biz´ duygu ve eyleminin etrafında kenetlenmek ve bir ekip ruhu ile çalışmaktır. her yazar bir değerdir. Bu değerlere sahip çıkmak da toplumun görevidir. Toplum sahip çıktıkça bu değerlerin büyüyüp, markalaşacağına inanıyorum. Her insan uğraştığı işin en iyisini yapmayı hedeflemelidir. Hobi olarak meşgul olduğumuz işlerde de iyiyi, güzeli yapmak için gayret göstermeliyiz. Yazı hayatımızda her yazdığımız bir öncekinden daha güzel, daha kaliteli olmalıdır. Kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Bunun yolu da çok okumak ve çok yazmaktır. Yapılanları tekrarlamamalıyız. Yapılmayanı yapmalıyız. Boşluk aramalıyız. Farklılık yaratmalıyız. İşlenmemiş konuları bularak çalışmalıyız. Ürünlerimizi kitaplaştırmak önemlidir. Gelecekte var olmak istiyorsak, kitap yazmalıyız. Bir fikir önce kafalarda tasarlanır, yoğunlaşır, sonra notları alınır ve alınan notlar metne dönüşür. Kontrol edilir, düzeltmeler yapılır ve yazı demini alır akabinde okuyucu ile buluşması sağlanır"

Araştırmacı Yazar Mehmet Tekin: Hatay'ın

edebiyat dünyasında yankı uyandıracak

Araştırmacı Yazar Mehmet Tekin, kitabın arka kapağında kitapla ilgili düşüncelerini şu ifadelerle paylaştı.

Elinizdeki Yürekler Dile Geldi adlı ortak kitap, aynı atmosfer altında yan yana, iç içe ama ayrı dünyalarda yaşayan, farklı hayat öykülerine ve zengin deneyimlere sahip, her biri ayrı bir değer olan 37 zekânın ürünlerinden oluşmaktadır. Edebiyat aşkı, gönül birliği ve sevgi kavşağında buluşan bu pırıl pırıl 37 insan, kalplerinden taşan sevgiyle yoğurdukları ürünlerini bir araya getirerek zarif bir buket haline getirmiş ve okuyucularına sunmuşlardır. Her biri birbirinden güzel olan ve hayatın farklı sahnelerinden yansımalar sunan, farklı duygular yaşatan bu öyküler, anılar okuyanları farklı dünyalara götürüyor. Hatay'ın edebiyat dünyasında yankı uyandıracak, yeni çalışmaları teşvik edecek güzel bir örnek olan bu kitap, davetkâr bakışlarla okuyucularını beklemektedir. Yapacağınız tek şey kitabın kapağını açmaktır. Okumaya başladığınızda sayfalar birbirini izleyecek ve bittiğinde yazarlarını ve hazırlayanları, emeği geçenleri kutlamaktan kendinizi alamayacaksınız."

"BİZ" duygularımızla 37 can bir araya geldik"

Proje KoordinatörüNebih Nafile, kitap ile ilgili duygularını "Yüreğimizin sesi, umudumuzun tatlı meyvesi öykü, anı, anlatı ortak kitabımız güçlü bir heyecan, paylaşımın, dostluğun, güvenin ürünü.Aylar öncesinden "BİZ" duygularımızla 37 can bir araya geldik. Yüreğimden hissettiğim ses her zaman tüm engelleri yıkmıştır. İyi olacağına inancım, umudum sonsuzdu. Her toplandığımızda gücümüzü birleştirip, fikirlerimizi paylaştık. Her bir katılımcı arkadaşımıza eşit şartlarda; özgeçmiş, fotoğraf ve yazıların kaç sayfa olacağı konusunda ne şekilde katılım sağlanabileceğine ortak bir karar verildi" şeklinde paylaştı.

Kitabın editörlüğünü yapan ve önsözünü yazan araştırmacı yazar M.Adil Çetin ve Hatay'ın "örnek, kıdemli, bilge vatandaş" ödüllü Antakya'nın en eski eczacısı Ömer Bayraktar'ın kısa konuşmalarından ve şiir paylaşımlarından sonra çay-pasta ikramları eşliğinde okurlar yazarlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.